Estas apuestas son aquellas en las que, para ganarlas, el número total de goles, puntos o cualquier otro parámetro de nuestro evento deportivo debe situarse por encima (over) o por debajo (under) de un determinado valor. También es conocido como mas goles, menos goles.

De nuevo, este tipo de apuestas gozan de gran interés para los apostantes más experimentados, pues permiten aprovecharse de situaciones del partido más allá del resultado. Podemos no tener muy claro si ganará el Estudiantes o el Joventut de Badalona en un enfrentamiento de la ACB, pero conociendo el potencial defensivo y ofensivo de ambos conjuntos quizás sí podamos tener claro si este choque de baloncesto terminará, globalmente, con muchos o pocos puntos. Y lo mismo sucede en fútbol con los goles o en tenis con los juegos disputados.

Entre estas apuestas podemos encontrar variantes que se refieren a ambos equipos a la vez o bien uno solo. Es decir, si habrá muchos o pocos goles en un partido concreto o bien si uno u otro rival marcará un número de goles por encima de un valor (over X goles) o, por el contrario, no llegará a marcarlos (under Y goles). En cierta manera, pueden entenderse como un tipo especial de hándicap, y frecuentemente se señalan valores en el medio punto para delimitar claramente el umbral de acierto y fallo, como sucede en los hándicaps asiáticos. Algunos ejemplos de denominación serían: