Te sugerimos algunos consejos para evaluar si una casa de apuestas cumple con los requisitos mínimos que en la actualidad debe tener para atraer mas clientes.

Criterio 1: La oferta de bonificación

Con el fin de atraer y mantener a los clientes nuevos y antiguos, los corredores de apuestas utilizan publicidad adicional además de campañas publicitarias efectivas en medios y publicidad clásica en televisión o como patrocinador de equipos de clubes. Aquí hay tres bonificaciones diferentes:

Bono de depósito

Los nuevos clientes reciben una bonificación que asciende a un determinado porcentaje del primer depósito después del primer depósito. El porcentaje es generalmente entre 50 y 100 por ciento. El bono de depósito generalmente se paga solo si se a cumplido con ciertos términos y condiciones que cada casas de apuestas pone, a los cuales se le suele llamar rollover o rotación.

Apuesta gratis

Los nuevos clientes reciben después del primer depósito una o incluso varias apuestas gratuitas, generalmente después de cierta cantidad de monto depositado, también suele darse este tipo de promociones para incentivar a los clientes a apostar por cierto evento deportivo que sea de interés. Como en todo bono se debe tener en cuenta los términos y condiciones o puede darse el caso que alguna apuesta gratis no este sujeta a ninguna condición para poder retirar el dinero.

Bono de segunda recarga

Este bono suele ser un poco más bajo, ya que debería convencer a los clientes existentes de que vuelvan a llenar su cuenta de apuestas. A menudo, se concede una cantidad fija como bonificación de recarga, por tomar un ejemplo la casa de apuestas peruana Inkabet por la segunda recarga regala un bono del 50% de la recarga, poniendo como condición que el bono recibido no puede exceder a 200 soles.

En la actualidad toda casa de apuestas que pretenda atraer clientes debe regalar bonos asi que para calificar si una casa es mejor que otra en cuanto a sus bonos el cliente debe evaluar lo siguiente.

Validez : ¿Qué tan alto es el bono de depósito o la apuesta gratis?

Cantidad del depósito : ¿Hay un depósito mínimo requerido para recibir el bono?

Monto máximo : ¿Hasta qué monto máximo se otorga la bonificación?

Desembolso : ¿Qué condiciones se deben cumplir para recibir el bono? ¿Cuándo y cómo se puede pagar la bonificación?

Tiempo : ¿Cuánto tiempo toma hasta que se paga la bonificación?

División : ¿La bonificación se acreditará en su totalidad o solo en incrementos?

Términos y condiciones : ¿La bonificación está restringida a grupos de clientes o países específicos? ¿Qué opciones de pago le dan derecho a participar en la oferta de bonificación?



Criterio 2: La oferta de apuestas

La evaluación de la oferta de apuestas se basa en diferentes aspectos. Aquí no solo es importante si la casa de apuestas tiene tantos deportes como sea posible, pero qué apuestas especiales se pueden encontrar en la cartera.

Deportes : Muy buenos corredores de apuestas a veces tienen más de 30 deportes diferentes en oferta. Además de los deportes clásicos como el tenis, el balonmano o, por supuesto, el fútbol, ​​a menudo hay menos ofertas centrados en el público como el futsal, el esquí alpino o el rugby. Cuanto mayor sea la oferta de apuestas, mejor será la capacidad de la casa de apuestas para responder a las preferencias de sus clientes, y más clientes tendrán.

Apuestas especiales y especiales: Cualquier persona que haya estado apostando por algún tiempo sabrá que algunas estrategias de apuestas se basan en apuestas muy específicas. Cualquier casa de apuestas tiene para apostar al victoria/empate/derrota mas conocido como el (1×2) a si como también el famoso under, over pero eso no es suficiente. Algunos corredores de apuestas tienen hasta 150 opciones de apuestas diferentes por partido. Y aquí también, cuanto más amplio sea el mercado de apuestas, más apuestas flexibles se pueden hacer.

Criterio 3: La cuota

Uno de los criterios de prueba más importantes es el nivel de cuota del proveedor de apuestas. Cabe señalar que las probabilidades o la clave de pago generalmente no son iguales o altas para todos los eventos. Sin embargo, determinamos una clave de cuota promedio para todos los corredores de apuestas.

En qué eventos deportivos la clave de pago es particularmente alta, es la pregunta crucial en la evaluación del proveedor de apuestas. La mayoría de las veces, la clave de cuota es ligeramente más alta para los principales eventos deportivos, simplemente porque muchos más clientes confían en uno de los dos equipos para este tipo de apuestas. Dado que los corredores de apuestas ganan la mayor cantidad de dinero, cuando el outsider gana. Los corredores de apuestas intentan ajustar sus probabilidades y hacer que ciertos tipos de juego sean más atractivos para los clientes.

Criterio 4: Las apuestas en vivo

Los profesionales de la industria de las apuestas saben que las apuestas en vivo son probablemente la mejor manera de aprovechar con éxito los eventos deportivos. Finalmente, los minutos iniciales de juego ya dan una primera indicación de un posible resultado y las probabilidades no están cambiando demasiado en comparación con el tiempo anterior al inicio del juego.

Cartera : No todos los partidos se pueden apostar en tiempo real. Mientras más grande sea el portafolio de apuestas en vivo de la casa de apuestas, los apostadores mas activos se van a mantener. Al menos los mejores eventos del deporte siempre deben estar disponibles para la selección como apuesta en vivo.

Criterio 5: Depósito y pago

El tema del depósito y el pago está estrechamente relacionado con la seriedad y la seguridad. Además del intercambio seguro de información de datos y la política de privacidad, los clientes también deben informarse sobre las opciones de depósito, pero mucho más sobre posibles opciones de pago que difieren en parte entre sí.

Una casa de apuestas de buena reputación aclara a los clientes sin reservas sobre las posibilidades de transferir dinero a la cuenta de apuestas personales y poder retirar ganancias. Sin embargo, como los corredores de apuestas prefieren cobrar a los clientes sus créditos de apuestas, a menudo hay más opciones para depósitos disponibles que opciones de retiro.

Criterio 6: El servicio al cliente

Disponibilidad : ¿Esto plantea la cuestión de cuándo y en qué período está disponible el servicio al cliente. Algunos corredores de apuestas no cuentan con el apoyo de los fines de semana, otros solo ayudan a los clientes durante el día y no a la noche. Un buen soporte está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Contáctenos : La forma más popular de ponerse en contacto con el servicio al cliente es el chat en vivo. Desafortunadamente, no todos los bookie han agregado este método de comunicación a su oferta. Pero al menos debería haber la posibilidad de comunicarse con el servicio al cliente por teléfono o correo electrónico. En lugar del contacto por correo electrónico, algunas casas de apuestas también ofrecen un formulario de contacto en el sitio web.

Tiempos de respuesta : Muchas opciones de contacto finalmente se valoran solo si el soporte responde lo más rápido posible. Una vez más, los servicios de las casas de apuestas difieren en extremo entre sí. Mientras que el chat en vivo o el teléfono significan contacto instantáneo, el contacto por correo electrónico a menudo toma al menos 24 horas antes de que los clientes puedan esperar una respuesta.

Criterio 7: El sitio web

En realidad, uno podría pensar que el sitio web es de poca importancia para la evaluación de una casa de apuestas. Esto no es del todo correcto. Para un diseño atractivo tiene menos que ver con la sensación estética, porque mucho más con el hecho de que los clientes a veces pasan horas frente al monitor. Demasiados contrastes, poca estructura, un exceso de oferta de publicidad y un diseño confuso conducen rápidamente a que los clientes pierdan la diversión de apostar en ese pagina web. La presencia en la web también es de gran importancia.

Estructura : Una navegación adecuada es un requisito básico para asegurar que los visitantes encuentran lo que están buscando en la página web rápidamente, incluso en la primera visita. En el mejor de los casos, los deportes que se hacen clic con frecuencia aparecen como “Destacados”. Los mercados de apuestas deben ser de fácil acceso y secciones importantes, tales como la cuenta personal, opciones de depósito o estadísticas no deberían tener que buscar mucho al cliente.

Diseño : Aunque un sitio web moderno es agradable de mirar, puede dañar rápidamente los ojos si los clientes pasan demasiado tiempo delante del monitor. Aquí, los colores brillantes y los contrastes menos fuertes son deseables.

Disponibilidad móvil : Hoy en día, la mayoría de la gente no solo suele apostar desde casa, si no puede ir apostando en el teléfono inteligente o tableta mientras hace su vida diaria. También se valora mucho si las aplicaciones están disponibles para diferentes sistemas operativos o si el sitio ha sido optimizado para dispositivos móviles.

Finalmente decir que existen otros criterios como la seriedad de la casa de apuestas y el respaldo pero esto va ligado a todo lo que hemos hablado líneas arriba.